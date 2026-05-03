Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención del activista español de la Flotilla y su compañero brasileño

Archivo - El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek - Europa Press/Contacto/Aaron Heredia - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El activista español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago de Ávila permanecerán dos días más bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Israel tras su detención el pasado jueves en aguas internacionales a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según ha determinado este domingo un tribunal de la ciudad israelí de Ashkelon.

La ONG Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas, ha confirmado en un comunicado la prórroga de las detenciones hasta el próximo martes; una decisión más laxa en relación a la petición inicial de la Fiscalía israelí, que solicitaba una extensión de cuatro días.

Los fiscales israelíes han acusado a Abukeshek y a De Ávila, pero nunca de manera formal, según Adalah, de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenencia a una organización terrorista y transferir bienes a una organización terrorista", en referencia al movimiento islamista palestino Hamás.

Las dos abogadas de Adalah que llevan el caso, Hadil Abu Salí y Lubna Tuma, argumentaron ante el tribunal que todo el proceso judicial contra los activistas "es fundamentalmente defectuoso e ilegal" porque no existe base legal para la aplicación extraterritorial de estos delitos dado que ambos activistas fueron detenidos en aguas internacionales.

Para Adalá, el proceso no es más que una "medida de represalia contra líderes activistas humanitarios" y han exigido la liberación "inmediata e incondicional" de ambos tras recordar que, según declararon los dos detenidos durante un interrogatorio previo, fueron víctimas de "graves abusos físicos que constituyen tortura, incluyendo palizas, aislamiento y haber sido mantenidos con los ojos vendados durante días en alta mar".

Adalah subraya que el Estado israelí solo ha presentado ahora mismo "sospechas de delitos" y en ningún caso cargos formales contra los dos activistas, que viven ahora mismo sometidos a "constante interrogatorio" y a un régimen de aislamiento en la cárcel de Shikma, también en Ashkelon, donde "continúan su huelga de hambre en protesta por su detención ilegal y los malos tratos recibidos".