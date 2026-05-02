Un tribunal paraliza la eliminación del estatus de protección a más de 2.800 ciudadanos yemeníes en EEUU

Yemeníes observan el canal de Al-Saila - Europa Press/Contacto/Mohammed Mohammed

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal de Nueva York ha ordenado la paralización de la orden de la Casa Blanca para suspender el estatus de protección temporal para más de 2.800 ciudadanos yemeníes en Estados Unidos que estaban a punto de ser expulsados de nuevo a su país.

El estatus de protección temporal es una medida de gracia que Estados Unidos ha concedido a extranjeros que escapan de la amenaza del conflicto armado o de desastres naturales y que la Administración Trump se ha dedicado a eliminar sistemáticamente desde el comienzo de su segundo mandato.

El juez de distrito estadounidense Dale Ho, en Manhattan, ha admitido finalmente la demanda e un grupo de ciudadanos yemeníes que contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por su decisión de retirarles este estatus a partir del lunes, con el peligro que representa para ellos volver a un país todavía inmerso en el conflicto armado interno entre la insurgencia hutí y el gobierno reconocido por la comunidad internacional y la amenaza de la guerra de Irán.

El magistrado argumenta su decisión en que el Departamento de Seguridad Nacional no siguió los cauces adecuados para declarar la retirada del estatus. La Casa Blanca ha prometido ya que apelará la orden del juez, elegido en su día por el presidente demócrata y predecesor de Donald Trump, Joe Biden.

Sin embargo, su destino todavía sigue en el aire porque esta misma semana el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó una apelación del Gobierno contra fallos similares que le han impedido poner fin al mismo tipo de protección humanitaria a más de 350.000 personas de Haití y 6.100 de Siria.