El tribunal prolonga hasta agosto la prisión preventiva para el exviceministro de Defensa Dimitri Bulgakov

Imagen de archivo del desfile militar de la Victoria en Moscú, a 9 de mayo de 2026 - Europa Press/Contacto/Kremlin Pool/Russian Governm

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Municipal de Moscú ha decidido prorrogar hasta el próximo 9 de agosto la situación de prisión preventiva para el ex viceministro de Defensa y general del Ejército ruso Dmitri Bulgakov, acusado de fraude, según ha confirmado su abogado a la agencia TASS.

La extensión ha sido decidida a petición de la Fiscalía que investiga el caso sobre el militar, uno de los varios por los que está siendo cuestionado. Su detención inicial en julio de 2024 ocurrió bajo la sospecha de que ejerció presiones a la compañía alimentaria Gryazinsky Food Plant para inflar el precio de los alimentos de baja calidad suministrados a las tropas en el marco de la guerra contra Ucrania.

Otro caso le toca todavía más de cerca, ya que presuntamente empleó una compañía suya para inflar los precios de un contrato para acondicionar los sistemas de iluminación interior y exterior en la Academia Médico-Militar Kirov de San Petersburgo.

Los daños y perjuicios ascienden a aproximadamente 50 millones de rublos, unos 572.000 euros, de acuerdo con el pliego de cargos.

Sobre este último caso, Bulgakov niega haber cometido irregularidad alguna y sostiene que no tuvo ninguna participación en el contrato, que se firmó después de que dejara el servicio militar.