Un tribunal de Rusia ratifica una orden de arresto contra el jefe de gabinete de Zelenski

Kirilo Budanov, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una reunión en Kiev (archivo) - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Rusia ha ratificado este miércoles una orden de arresto emitida contra Kirilo Budanov, el jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, por su presunta responsabilidad con ataques lanzados por el Ejército ucraniano contra zonas ocupadas por las tropas rusas en la provincia de Jersón.

Así, ha ratificado la decisión de un tribunal de primera instancia ordenando el arresto y extradición a Rusia de Budanov, después de "rechazar una apelación de la defensa", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias, TASS, sin que por ahora hayan trascendido más detalles.

El fallo está vinculado con los cargos presentados por el Comité de Investigación de Rusia contra Budanov en relación con un ataque perpetrado el 1 de enero contra Jorli, cuando fue alcanzado un hotel en plena celebración del Año Nuevo, dejando cerca de 30 muertos, incluidos dos niños, y cerca de 60 heridos.

Los tribunales rusos ya han emitido en el pasado otras órdenes de arresto contra Budanov, quien fue jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, en relación con ataques ucranianos en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Una de estas órdenes de arresto fue emitida en relación con el ataque con explosivos perpetrado contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea, anexionada en 2014 --un paso no reconocido por la comunidad internacional--, en el que fue uno de los golpes más simbólicos para Moscú desde el inicio de la invasión.