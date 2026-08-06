El Tribunal Superior de Justicia de Brasil suspende de funciones a uno de sus jueces acusado de acoso sexual

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MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil ha condenado este jueves al magistrado Marco Buzzi, investigado por la presunta venta de resoluciones judiciales y acusado de acoso sexual, a la suspensión de sus funciones con propuesta de destitución, una medida que allana el camino para su expulsión de esta corte.

Tras una sesión de casi cinco horas, los 28 miembros del tribunal han coincidido en sancionar al juez de 68 años, apartado del cargo de manera provisional desde el pasado febrero, pero han disentido en cuanto a la pena.

Mientras la mayoría ha optado por la destitución, cuatro de los jueces han votado por la jubilación forzosa, una sanción menos severa que no implica la pérdida del puesto.

La sanción adoptada prohíbe a Buzzi juzgar causas y ejercer sus funciones en la corte, por lo que pasa a percibir una remuneración proporcional a su antigüedad en lugar de su salario íntegro.

El caso se remitirá ahora a la Fiscalía General de la Unión para que, en un plazo de 30 días, presente una demanda de destitución contra el juez ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal tendrá la última palabra sobre el magistrado.

La medida no tiene precedentes en Brasil, dado que es la primera vez que se emite esta pena desde que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) regulara esta semana la pérdida del cargo como nueva pena máxima para los jueces que cometan delitos graves.