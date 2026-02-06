Un tribunal de Túnez condena a muerte a varios acusados del asesinato en 2013 del líder izquierdista Mohamed Brahmi

Archivo - Soldados de Túnez durante la segunda vuelta de las presidenciales de Túnez en 2019 (archivo) - Khaled Nasraoui/dpa - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal antiterrorista de Túnez ha dictado este viernes una serie de condenas que van desde los cinco años de prisión hasta la pena capital contra varios acusados del asesinato en 2013 del diputado opositor y antiguo secretario general del movimiento izquierdista Echaab, Mohamed Brahmi, quien fue tiroteado en la capital, Túnez.

Fuentes judiciales citadas por la agencia estatal tunecina de noticias, TAP, han señalado que Abdelrauf Talbi ha sido condenado a pena capital y 30 años de cárcel, mientras que Ezedín Abdelaui y Ahmed Mliki, otros dos de los principales acusados, han recibido sentencias de 60 años de prisión.

Asimismo, Mohamed Auadi ha sido condenado a 50 años, mientras que Karim Klaai ha recibido una sentencia de 45 años. Otros dos acusados, Amir Belaazi y Mohamed Akari han sido sentenciados a 20 años, mientras que Riad Uertani pasará diez años encerrado.

Por último, Mustafá Jeder, quien ha sido juzgado en rebeldía debido a que se encuentra fugado, ha sido condenado a cinco años de prisión. El responsable material del asesinato de Brahmi, Bubaker Hakim, se encuentra fallecido.

Brahmi fue asesinado en julio de 2013 frente a sus vivienda en el distrito de Ciudad El Ghazela, donde fue tiroteado por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta. El político, antiguo líder de Echaab (Pueblo) y uno de los principales dirigentes izquierdistas de Túnez, se había significado por sus duras críticas al partido islamista Ennahda, en el poder tras la caída en 2011 del régimen de Zine el Abidine ben Alí.

Además, se convirtió de la segunda personalidad política de la izquierda asesinada en los cinco mses previos en Túnez, después de que Chokri Belaid, secretario general del Partido de los Patriotas Demócratas Unificados (WATAD) y --al igual que Brahmi-- miembro del Frente Popular, fuera asesinado también frente a su casa en febrero de 2013.

En este caso, un tribunal tunecino condenó a muerte en marzo de 2024 a cuatro personas y a cadena perpetua a otras dos por su papel en el asesinato de Belaid, un firme opositor del antiguo régimen de Ben Alí (1987-2011) y crítico también con Ennahda y las Ligas de Defensa de la Revolución, surgidas tras el derrocamiento de Ben Alí en el marco de la 'Primavera Árabe' cuyos miembros fueron acusados de pertenecer a movimientos islamistas extremistas y a grupos de autodefensa radicales.

Los implicados en los asesinatos de Belaid y Brahim eran sospechosos de ser miembros del grupo yihadista Ansar al Sharia, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda y declarado en agosto de 2013 como una formación terrorista por las autoridades tunecinas, así como por Estados Unidos y Naciones Unidas.