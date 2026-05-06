Un tribunal de Túnez ratifica la condena a seis años de cárcel por corrupción a una hija del expresidente Ben Alí

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Túnez ha ratificado la condena a seis años de cárcel por corrupción contra una hija del expresidente de Túnez Zine el Abidine ben Alí, quien huyó del país en enero de 2011 en el marco de las masivas protestas contra su régimen en el marco de la conocida como 'Primavera Árabe'.

Halima ben Alí, hija del exmandatario, huyó del país en las primeras etapas de la revolución popular contra su padre y hace frente a cargos por corrupción que han derivado en su sentencia, que incluye además el pago de una multa, según ha informado la emisora Diwan FM.

La mujer, de 33 años, fue detenida en septiembre de 2025 en Francia a petición de Túnez cuando se preparaba para embarcar en un vuelo a Emiratos Árabes Unidos (EAU), si bien un tribunal francés bloqueó el 1 de abril su extradición al país africano, que ha reclamado que sea entregada para ser juzgada.

Ben Alí se exilió en Arabia Saudí --donde falleció en 2019-- tras ser derrocado durante la 'Revolución de los Jazmines'. El exmandatario llegó a la Presidencia en noviembre de 1987 tras un golpe de Estado institucional contra el entonces mandatario Habib Burguiba.