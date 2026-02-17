Trump aconseja a Ucrania sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia "rápidamente"

Los presidentes de Ucrania y EEUU, Volodimir Zelenski y Donald Trump - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aconsejado este lunes al Gobierno ucraniano a sentarse a la mesa de negociaciones "rápidamente", en la víspera de una nueva ronda de contactos con Ucrania y Rusia, en esta ocasión en Ginebra, donde estará sobre la mesa cuestiones territoriales.

"Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápidamente", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial en su camino a Washington D.C.

Al ser preguntado sobre qué espera de unos contactos en los que participarán su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno y exasesor, Yared Kushner, el mandatario estadounidense ha recalcado que se trata de unas "conversaciones importantes" y que "va a ser muy fácil".

"Eso es todo lo que le digo. Estamos en posición de hacerlo. Queremos que vengan", ha zanjado el magnate republicano.

Este mismo lunes, su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que Rusia prepara un "ataque masivo" contra la infraestructura energética del país, por lo que ha dado instrucción a las autoridades para que refuercen la seguridad de instalaciones e infraestructura de este tipo.

Por otra parte, ha defendido no "repetir errores y ceder parte del territorio" a Rusia, pese a que las cuestiones territoriales estarán sobre la mesa en Ginebra, asegurando que no se puede detener las ambiciones del presidente ruso, Vladimir Putin, con "besos y flores".

Ucrania viene insistiendo en que cualquier pacto sobre cuestiones territoriales tiene que tratarse entre líderes. La propuesta de Washington es establecer en el territorio en disputa una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, como solución de compromiso, área sobre la que no obstante Kiev insiste en mantener la soberanía.

Por su lado, apuesta por congelar las líneas del conflicto, mientras que Rusia aspira a controlar todo el Donbás, incluyendo territorios que no ha llegado a ocupar en el marco de su invasión lanzada en febrero de 2022.