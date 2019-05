Trump afirma que su antiguo secretario de Estado es "tonto como una piedra"

Publicado 23/05/2019 17:32:01 CET

WASHINGTON, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al exsecretario de Estado Rex Tillerson de mentir en relación a su primer encuentro con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, y ha dicho de su antiguo aliado que es "tonto como una piedra".

"Rex Tillerson, un hombre que es 'tonto como una piedra' y que no estaba preparado ni equipado para ser secretario de Estado, se ha inventado la historia de que no me había preparado tanto como Vladimir Putin un encuentro con Hamburgo, Alemania", ha dicho Trump, en un mensaje de Twitter en el que ha recordado que Tillerson fue "despedido".

"No creo que Putin esté de acuerdo. ¡Mira cómo le va a Estados Unidos!", ha añadido este jueves el inquilino de la Casa Blanca.

Trump ha respondido de esta forma a una información publicada por 'The Washington Post' y en la que se asegura que Tillerson declaró el 21 de mayo en la Cámara de Representantes que Putin se había preparado mejor el primer cara a cara que tuvieron los dos líderes, en julio de 2017.

Tillerson pasó de ser uno de los miembros del núcleo duro en torno a Trump a ser declarado persona 'non grata' por el presidente, fruto de unas supuestas discrepancias políticas que derivaron en su salida del Gobierno en marzo de 2018. Fue sustituido en el cargo por el actual secretario de Estado, el exdirector de la CIA Mike Pompeo.