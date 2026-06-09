Trump afirma que EEUU declarará la "victoria total" sobre Irán "en las próximas dos semanas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Kyle Mazza - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aseverado este lunes que "en las próximas dos semanas" Washington declarará su "victoria total" sobre Irán, en un contexto marcado por un recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo que pone en jaque el trémulo alto el fuego pactado el pasado mes de abril.

"Hemos sido un equipo muy fuerte y creo que estamos ganando esa batalla", ha defendido el magnate republicano en un mitin telefónico en apoyo al senador republicano Lindsey Graham en las elecciones primarias, en el cual ha augurado que será "en las próximas dos semanas" cuando Estados Unidos declare "la victoria total".

Durante su intervención en el mismo, el inquilino de la Casa Blanca ha remarcado que "será una victoria total" que "ocurrirá muy pronto", trayendo consigo que "los precios del petróleo se desplomarán". Lo ha hecho tras insistir, como es habitual en sus intervenciones sobre Irán, en que la República Islámica "no puede tener un arma nuclear" porque, ha considerado nuevamente, "la destrucción que causaría es enorme".

Este mismo lunes, Trump ha urgido a Israel e Irán el cese "inmediato" de los ataques que han mantenido en las últimas horas recrudeciendo con ellos el conflicto. Todo ello, después de haber instado sin éxito al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a no responder al ataque con misiles iraní del domingo por la noche.