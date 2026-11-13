Trump afirma que los niveles de antisemitismo en EEUU son "como los de Alemania en 1938"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 5 de noviembre de 2026 (archivo) - Shawn Thew-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los niveles de antisemitismo en el país norteamericano son "como los de Alemania en 1938", en referencia a la Alemania Nazi, en un año en el que tuvo lugar la Noche de los Cristales rotos y en el que Adolf Hitler invadió Austria y parte de Checoslovaquia, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939.

"Estoy asombrado de verlo", ha señalado en una entrevista concedida al periodista conservador Hugh Hewitt. "Esto es como Alemania en 1938 o algo así. Es una locura lo que está pasando. Cuando ves los ataques contra la gente, los ataques raciales y los ataques, creo que el 57% son contra judíos", ha afirmado.

El mandatario ha manifestado además que considera que esta tendencia sobre ataques contra miembros de la comunidad judía --que según datos del FBI representó el 63% de los crímenes de odio por motivos religiosos en 2025--, empezó "durante la etapa de Barack Hussein Obama", en referencia al expresidente demócrata que estuvo en la Casa Blanca entre 2009 y 2017.

Así, ha destacado la labor de su Administración en la lucha contra el antisemitismo y ha puesto como ejemplo sus presiones a universidades para que hagan frente a estos incidentes, especialmente en las protestas contra Israel por la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Trump ha subrayado además que se considera el presidente estadounidense más proisraelí de la historia y ha reiterado que cuenta con "un 99%" de apoyos en Israel. "Soy el más popular", ha destacado, al tiempo que ha vuelto a decir que con esos niveles de respaldo podría "ser primer ministro de Israel" una vez que abandone la Casa Blanca.

Por último, ha destacado que "no entiende algunas cosas" de los resultados de las recientes 'midterms' y ha puesto como ejemplo el hecho de que el candidato demócrata Abdul El Sayed lograra "bastante diferencia de votos por parte de judíos" respecto al candidato republicano, Mike Rogers. "No es comprensible", ha zanjado.