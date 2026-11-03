Trump afirma que los recientes bombardeos contra la isla iraní de Qeshm fueron "un pequeño ataque, no una guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo - Joyce N. Boghosian/White House / Zuma Press / Euro

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que los bombardeos de las últimas horas contra la isla iraní de Qeshm tuvieron fueron "un pequeño ataque, no una guerra" y ha detallado que el objetivo han sido sistemas de defensa antiaérea en el lugar, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

"Fue un ataque pequeño, no una guerra", ha dicho el mandatario en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense Fox News, en las que ha resaltado que el Ejército de Estados Unidos estuvo un tiempo siguiendo las labores de construcción de estos supuestos sistemas en el lugar antes de proceder a su destrucción.

"Vimos cómo las construían y una vez que terminaron, las atacamos", ha señalado, antes de reiterar que la posibilidad de un ataque a gran escala contra Irán sigue sobre la mesa si no hay avances para un acuerdo de paz. "Ya veremos. No busco matar a mucha gente. Si hay que hacerlo, habrá que hacerlo, pero no quiero hacerlo", ha manifestado.

Asimismo, ha trazado un paralelismo entre la situación en Irán y la operación lanzada en enero contra Venezuela, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. "Mira Venezuela. En 48 minutos, la guerra había terminado. Una fuerza muy poderosa fue derrotada casi inmediatamente", ha relatado, antes de incidir en que "Irán podría ser lo mismo, pero mejor".

Trump ha destacado que Teherán estaba "a dos semanas" de obtener armas nucleares, pese a la negativa de Irán y del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) sobre este extremo, al tiempo que ha insistido en que las fuerzas iraníes sufrieron graves daños a causa de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático a finales de febrero.

"Todos sus barcos están en el fondo del mar. Tenían 288 aviones, todos están en pedazos en las pistas de aterrizaje. No tienen aviones", ha zanjado Trump, a pesar de que Irán ha negado tales daños en sus sistemas militares y ha respondido a los ataques estadounidenses de los últimos meses con el lanzamiento de misiles y drones contra intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo.