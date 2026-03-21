Trump amenaza con desplegar agentes del ICE en los aeropuertos de EEUU

Archivo - Aeropuerto de Atlanta (archivo) - Europa Press/Contacto/Robin Rayne - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este sábado de que podría enviar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) a trabajar en los controles de seguridad de los aeropuertos del país en medio del conflicto político abierto por la financación de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Trump ha afirmado que si los demócratas "firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos sean libres y seguros otra vez" enviará a los agentes del ICE a "encargarse de la seguridad como nunca se ha visto".

El mandatario ha señalado que estas medidas extraordinarias podrían comenzar a aplicarse este mismo lunes y que permitirán además "detener de inmediato a todos los inmigrantes ilegales que han venido a nuestro país".

Demócratas y republicanos están enfrentados por la tramitación en el Congreso de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen tanto el ICE como la seguridad de los aeropuertos.

La falta de financiación ha dejado sin personal a los contingentes de seguridad de los aeropuertos, lo que ha provocado largas colas en aeropuertos como los de Atlanta o Houston.