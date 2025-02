Trump amenaza con imponer aranceles adicionales a la UE, a la que acusa de estar "realmente fuera de lugar"

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este domingo por la noche con imponer aranceles adicionales a la Unión Europea, a la que ha acusado de estar "realmente fuera de lugar", después de haber aplicado los gravámenes del 25 por ciento a los productos de México y Canadá, y uno del diez por ciento a China.

"No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas. No se llevan casi nada, y nosotros les quitamos todo, millones de coches, enormes cantidades de alimentos y productos agrícolas", ha manifestado en declaraciones a los medios al llegar a Maryland desde Florida. "No diría que hay un cronograma, pero será bastante pronto", ha agregado.

Sobre el comercio con Reino Unido, ha afirmado que, si bien "se ha extralimitado", eso "se puede solucionar". Además, ha dicho que el primer ministro británico, Keir Starmer, ha sido "muy agradable". "Hemos tenido un par de reuniones y numerosas llamadas telefónicas. Nos llevamos muy bien", ha indicado.

La semana pasada, Trump ya anunció que impondría aranceles a la UE después de que exigiera al bloque comunitario compras "a gran escala" de petróleo y gas para evitar este tipo de medidas. "La Unión Europea nos ha tratado muy mal", dijo entonces desde el Despacho Oval.

A finales del pasado mes de noviembre, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, apuntaba que la estrategia europea para evitar una guerra comercial entre Estados Unidos y la UE podría pasar por ofrecer a su socio transatlántico comprar más productos estadounidenses, como gas natural licuado o armamento en vez de abordar las diferencias mediante represalias.