Trump amenaza con "ir y matar" a miembros de Hamás tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con "ir y matar" a los miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) después de se hayan registrado enfrentamientos con milicias rivales palestinas en la Franja de Gaza tras la retirada del Ejército de Israel, en el marco del acuerdo de alto el fuego pactado al hilo del plan del inquilino de la Casa Blanca para el futuro del enclave.

"Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que ir y matarlos", ha manifestado este jueves el magnate republicano a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

Con esta declaración, Trump parece haber cambiado de postura, ya que a principios de esta semana expresó su apoyo a las ejecuciones de Hamás contra otros grupos en la Franja de Gaza, celebrando que hayan "eliminado a un par de pandillas que eran muy malas". "No me molestó mucho, para ser honesto", dijo durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Desde el inicio del alto el fuego entre Hamás e Israel para Gaza, medios palestinos informaron de que el grupo habría detenido y ejecutado a "un gran número" de miembros de milicias rivales surgidas durante la ofensiva israelí en la Franja y a las que acusa de ser "colaboradoras" de las autoridades israelíes.