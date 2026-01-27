Trump amenaza con retirar la ayuda a Irak si el ex primer ministro Al Maliki vuelve al poder

Archivo - Imagen de archivo del ex primer ministro iraquí Nuri al Maliki - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo
MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este martes con retirar la ayuda de su país a Irak si el ex primer ministro Nuri al Maliki (2006-2014) vuelve al poder, después de que la coalición chií Marco de Coordinación le nominara para volver al poder como jefe de Gobierno.
"He oído que el gran país de Irak podría tomar una muy mala decisión al reinstalar a Nuri al Maliki como primer ministro. La última vez que estuvo en el poder el país se sumió en la pobreza y el caos total. No se debe permitir que eso vuelva a suceder", ha manifestado a través de un mensaje publicado en redes sociales.
Trump ha sostenido que, si Al Maliki resulta elegido, Washington dejará de ayudar a Bagdad, apuntando a "sus descabelladas políticas e ideologías". "Y si no estamos allí para ayudar, Irak no tendrá ninguna posibilidad de éxito, prosperidad ni libertad. Hagamos que Irak vuelva a ser grande", ha expresado.
EL PARLAMENTO POSPONE LA SESIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE DEL PAÍS
Durante la jornada, estaba previsto que los diputados iraquíes eligieran al nuevo presidente del país y que en la sesión el futuro jefe de Estado encargara a Al Maliki la formación del próximo gobierno.
Sin embargo, el presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi, ha pospuesto la sesión para permitir más consultas entre los partidos kurdos --el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK)-- para acordar un candidato, según informa la agencia de noticias INA.
En Irak rige un acuerdo de cuotas sectario a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente del país debe ser kurdo.