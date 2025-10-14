Trump amenaza con sanciones a España por las discrepancias sobre el 5% en gasto militar: "Deberían ser castigados"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), antes de la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo, a 13 de octubre de 2025, en Egipto.
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 14 octubre 2025 21:11

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves con imponer sanciones a España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del 5% del PIB acordado en la cumbre de líderes aliados de La Haya.

"Creo que es una gran falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente con aranceles por lo que hicieron. Y podría hacerlo. Me parece increíblemente irrespetuoso", ha dicho en declaraciones a la prensa durante una reunión de su gabinete con el presidente de Argentina, Javier Milei.

"España (ha sido el) único país de la OTAN, el único del planeta en hacer eso. Y creo que deberían ser castigados por eso", ha remarcado el inquilino de la Casa Blanca.

