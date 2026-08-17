Trump, tras amenazar con bombardear Omán: "Los manejaríamos con mucha facilidad"

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que podría manejar "muy fácilmente" a las autoridades omaníes, quienes negocian con Irán la gestión del estrecho de Ormuz, horas después de amenazar con atacar Omán si "se interpone" a sus objetivos.

"No creo que se hayan portado muy bien, pero los manejaríamos con mucha facilidad, igual que hacemos con otras cosas", ha asegurado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.

Durante su intervención ante los periodistas, el mandatario ha vuelto a asegurar que Irán quiere llegar a un acuerdo para poner fin a las hostilidades en la región, matizando que "no van a llegar al tipo de acuerdo" que él considera "necesario".

Asimismo, ha defendido que declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos es "una gran idea", después de que el pasado viernes prometiera hacerlo una vez derrotase a Irán.

"Me gusta la idea de declararlo territorio. Tenemos el control total del estrecho. Ahora bien, pueden ser un fastidio, pueden colocar minas en el agua, pero el bloqueo ha sido muy eficaz", ha agregado.

Horas antes, Trump ha lanzado una amenaza militar directa a Omán, que hasta ahora ha ejercido como mediador, para que no se interponga en las intenciones estadounidenses.

"Si Omán se interpone en nuestro camino, les vamos a bombardear hasta dejarlos hechos polvo", ha avisado el jefe de la Casa Blanca, incidiendo en que por el momento el Ejército estadounidense no se ha empleado a fondo en la región y solo ha usado una cantidad "insignificante" de armamento.

Estas declaraciones tienen lugar cuando ha terminado el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin de la guerra en Oriente Próximo, que estaba llamado a contemplar también medidas para controlar el programa nuclear iraní.

En todo caso, la tregua y el memorando de entendimiento que la englobaba quedó en papel mojado tan solo unas semanas después de su firma a mediados de junio, cuando Washington volvió a lanzar ataques militares contra Irán, aduciendo la falta de cumplimiento.