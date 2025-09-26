Trump anticipa que "habrá más" imputaciones tras la acusación formal contra James Comey

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido la imputación de varios delitos al exdirector del FBI James Comey y, aunque ha evitado hablar de una "lista" de potenciales casos, sí ha dado por hecho que "habrá más" imputaciones al margen de la conocida el jueves.

Un gran jurado ha señalado a Comey por falso testimonio y obstrucción a la Justicia en relación a una comparecencia en el Senado en la que informó de las investigaciones abiertas por una supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, las primeras a las que se presentó Trump.

El presidente ha acusado a Comey de mentir, ya que dio "una respuesta muy específica" y "le han pillado", y en relación a futuras causas, ha evitado dar nombres. "No hay una lista, pero pienso que habrá más. Son corruptos", ha señalado Trump en declaraciones a los medios.

De hecho, el propio mandatario ya reclamó públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que sea más contundente con sus oponentes y exigió resultados "inmediatos" en las múltiples investigaciones abiertas.