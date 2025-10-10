Trump anuncia un arancel adicional del 100% a China y controles en la exportación de software

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que impondrá un arancel adicional del 100% a China y controles en la exportación de software procedente de Pekín a partir del 1 de noviembre horas después de que amenazara con cancelar una reunión con el líder del gigante asiático, Xi Jinping.

"Iban a, a partir del 1 de noviembre de 2025, imponer controles de exportación a gran escala en prácticamente todos los productos que fabrican, y algunos ni siquiera hecho por ellos. Esto afecta a todos los países sin excepción y era obviamente un plan ideado desde hace años", ha señalado en un mensaje publicado en Truth Social.

El magnate republicano ha resaltado que esto es "una vergüenza". "Es imposible creer que China haya tomado tal decisión, pero lo han hecho y el resto es ya historia", ha aseverado, agregando que Pekín ha adoptado una posición comercial "extremadamente agresiva".

Esto se produce después de que el presidente amenazara con imponer un aumento "masivo" de aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos en respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo un mayor control a la exportación de tierras raras.

Según Trump, China estaría enviando cartas a países de todo el mundo para detallar los elementos afectados, algo que para el líder estadounidense congestionaría los mercados y dificultaría la vida a prácticamente todos los países del mundo, especialmente a China.

En otro mensaje publicado anteriormente, el presidente indicó que pese a que tenía previsto reunirse con Xi en dos semanas durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, "ahora parece que no hay motivo para hacerlo".