Trump anuncia el comienzo de las inversiones japonesas en EEUU valoradas en más de 460.000 millones de euros

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes inversiones japonesas en el país norteamericano por valor de 550.000 millones de dólares (464.330 millones de euros) como parte del acuerdo comercial alcanzado el pasado julio con el Gobierno de Japón y que incluye proyectos en el sector energético y los minerales críticos.

"¡Acabamos de lanzar nuestro enorme acuerdo comercial con Japón! Japón está avanzando ahora, de manera oficial y financiera, con la primera serie de inversiones en el marco de su compromiso de 550.000 millones de dólares para invertir en Estados Unidos, como parte de nuestro histórico acuerdo comercial para revitalizar la base industrial estadounidense, crear cientos de miles de excelentes puestos de trabajo en Estados Unidos y fortalecer nuestra seguridad nacional y económica como nunca antes", ha recalcado en Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha detallado en la misma publicación que las inversiones acordadas con las autoridades japonesas incluyen "tres proyectos tremendos en las áreas estratégicas del petróleo y el gas en el gran estado de Texas, la generación de energía en el gran estado de Ohio y los minerales críticos en el gran estado de Georgia".

"La escala de estos proyectos es tan grande que no podrían llevarse a cabo sin una palabra muy especial: aranceles", ha subrayado, antes de asegurar que la central de Ohio "será la más grande de la historia", que la planta de gas natural licuado en el golfo de México --que él ha vuelto a nombrar como golfo de América-- "aumentará el dominio energético" del país, mientras que la planta en Georgia "pondrá fin a nuestra absurda dependencia de fuentes extranjeras".

El mandatario estadounidense ha destacado que su país "está construyendo de nuevo, está produciendo de nuevo y está ganando de nuevo". "Este es un momento muy emocionante e histórico para Estados Unidos y Japón", ha considerado.

El anuncio, que marca un avance en la relación comercial entre Washington y Tokio, se produce antes de la reunión prevista para el 19 de marzo, entre Donald Trump y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Washington.