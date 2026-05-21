Trump anuncia el despliegue de 5.000 soldados adicionales a Polonia

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia, días después de informar de la retirada del mismo número de efectivos del Ejército estadounidense de Alemania.

"A raíz de la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de apoyar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados más a Polonia", ha señalado en un breve mensaje en sus redes sociales, sin dar más detalles.

Este mismo martes, el comandante Supremo Aliado de la OTAN (SACEUR), Alexus Grynkewich, confirmó la retirada de 5.000 efectivos las Fuerzas Armadas estadounidenses de suelo europeo, concretamente Alemania, si bien apuntó a que no se reubicarían en otro país de de la Alianza.