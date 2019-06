Trump: el Servicio de Inmigración comenzará a deportar a millones de migrantes que se encuentran en EEUU de forma ilegal

Actualizado 18/06/2019 11:10:00 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes que el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) comenzará la próxima semana a deportar a millones de migrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal.

"La próxima semana, el ICE comenzará el proceso de deportar a millones de extranjeros ilegales que encontraron de manera ilícita su camino hacia Estados Unidos", ha indicado el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter. "Serán deportados tan pronto como entren", ha recalcado.

El dirigente estadounidense ha aplaudido el trabajo realizado por México "al detener a las personas mucho antes de llegar a nuestra frontera sur" y ha subrayado que Guatemala se está preparando para firmar un tercer acuerdo de seguridad.

Trump también ha asegurado que los demócratas son "los únicos que no harán nada". "¡Deben votar para deshacerse del vacío legal y arreglar el asilo! Si es así, ¡la crisis fronteriza terminará rápidamente!", ha añadido.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......