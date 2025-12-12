Trump anuncia un indulto a la republicana condenada por manipular máquinas de votación en Colorado en 2020

Archivo - La exsecretaria del condado de Mesa (Colorado, EEUU) y republicana Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación en las elecciones de 2020 - Europa Press/Contacto/Hugh Carey, The Colorado Sun

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves un indulto a la oficial republicana Tina Peters, condenada a nueve años de cárcel por manipular máquinas de votación en el estado de Colorado tras las elecciones de 2020, si bien la competencia para exonerarla corresponde al gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, dado que los cargos por los que cumple condena son de ámbito estatal.

"Hoy le otorgo a Tina un indulto total por sus intentos de exponer el fraude electoral en las amañadas elecciones presidenciales de 2020", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en la red Truth Social, donde ha defendido a Peters como "una patriota que simplemente quería asegurarse de que nuestras elecciones fueran justas y honestas" y que "se encuentra en una prisión de Colorado por el 'delito' de exigir elecciones honestas".

El magnate republicano ha acusado a los políticos del Partido Demócrata de permitir la entrada en Estados Unidos de "los peores de los peores países" y de "ignorar crímenes violentos", mientras "creen que hay un delito: no votar por ellos".

Peters, de 70 años, fue condenada en agosto del año pasado a nueve años de cárcel por manipular los sistemas informáticos electorales del condado de Mesa, donde ejercía como secretaria del gobierno local y permitió que una persona no autorizada accediera al equipo de votación y a los registros electorales.

Con todo, los cargos que se le impusieron son de ámbito estatal, mientras que la medida anunciada por Trump afecta sólo a cargos que se le atribuyan a nivel federal. Por tanto, el hipotético indulto de los crímenes por los que cumple condena Peters correspondería al gobernador del estado de Colorado, Jared Polis, del Partido Demócrata.