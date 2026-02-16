Trump anuncia una intervención federal para proteger el río de Washington de los vertidos

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes una intervención de las autoridades federales para proteger el río Potomac, que pasa por Washington D.C., la capital del país, en respuesta a los vertidos de aguas negras que atribuye a las autoridades estatales demócratas.

Trump se refiere a la rotura de una tubería de alcantarillado de Maryland que ha provocado un "enorme desastre ecológico" que atribuye a "la mala gestión de los dirigentes demócratas y en particular la del gobernado de Maryland, Wes Moore", ha apuntado en redes sociales.

Por ello ha ordenado a las autoridades federales "aportar toda la gestión, dirección y coordinación necesarias para proteger el Potomac, el suministro de agua en la región de la capital y el tesoro de nuestros recursos nacionales".

En esta intervención tendrá un especial protagonismo la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y ha denunciado que los demócratas están quitando financiación a esta agencia federal.

La empresa de aguas de Washington D.C. que tiene competencias para resolver el vertido estimó el 6 de febrero que casi 920 millones de litros de residuos han sido vertidos en el río desde que se rompió la conducción, el pasado 19 de enero.

Las autoridades aseguran que no hay pruebas hasta el momento de que el vertido haya afectado a la calidad del agua, pero han pedido evitar todo contacto con el río y han vetado actividades como la pesca, el tubing, la navegación en kayak y otras actividades recreativas.