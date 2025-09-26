Trump anuncia una nueva batería de aranceles, incluido el 100% a todos los productos farmacéuticos

Archivo - Contenedores en el puerto de Seattle, Estados Unidos - Europa Press/Contacto/M. Scott Brauer - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha anunciado este jueves la imposición de una serie de aranceles a las importaciones de distintos productos de cualquier país, entre las que destaca un uno del 100 por ciento a todos de productos farmacéuticos "de marca o patentado", unas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo miércoles, 1 de octubre.

"A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense ha incidido en que por la expresión "está construyendo", entenderá "inicio de obras y/o en construcción", agregando que "no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado.

Poco antes, Trump ha empleado la misma red social para anunciar un gravamen del 25 por ciento a los camiones "pesados, grandes" fabricados en cualquier país, una decisión que ha justificado para "proteger" a los fabricantes estadounidenses de estos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de sus camioneros.

En el mismo mensaje, ha asegurado que empresas como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidas de la avalancha de interrupciones externas".

Trump ha informado asimismo de que aplicará un arancel adicional del 50 por ciento a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados" y uno del 30 por ciento a los "muebles tapizados" y ha reconocido que "es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación".