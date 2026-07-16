Trump anuncia la salida de una mujer iraní-estadounidense retenida en Irán como un "gesto de buena voluntad" de Teherán

Archivo - Viajeros y vehículos en la entrada de la terminal del Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán, Irán - Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que Irán "ha liberado" a una mujer de nacionalidad estadounidense retenida desde finales de 2024 y que ya regresa al país norteamericano, lo que ha considerado un "gesto de buena voluntad" por parte de Teherán en medio de las sucesivas oleadas de ataques intercambiados desde la pasada semana entre la República Islámica y las fuerzas desplegadas por Washington en Oriente Próximo.

"Irán ha permitido que una ciudadana estadounidense, que fue detenida injustamente en diciembre de 2024 bajo la 'presidencia' de 'Sleepy' (somnoliento) Joe Biden, abandone el país", ha afirmado en redes sociales, en línea con sus alegaciones de que los resultados electorales que llevaron al expresidente demócrata a la Casa Blanca eran ilegítimos.

Al hilo, el magnate republicano, que ha asegurado que la estadounidense supuestamente excarcelada "se encuentra a salvo fuera de Irán y en buen estado", ha agradecido en nombre de Estados Unidos "este gesto de buena voluntad por parte de Irán".

Trump no ha apuntado a si este agradecimiento transpirará en algún tipo de acercamiento o reducción de los diarios ataques que el Ejército estadounidense ha venido perpetrando contra Irán en los últimos días de manera más intensa, si bien tampoco desde la República Islámica ha confirmado la liberación ni se han pronunciado al respecto.

Quien sí ha confirmado su liberación ha sido Jared Genser, abogado de la mujer en cuestión, a la que ha identificado como Dena Karari, quien estaría regresando a Estados Unidos.

"Me complace enormemente informar que mi clienta, la ciudadana estadounidense Dena Karari, quien estuvo atrapada en Irán desde diciembre de 2024 bajo cargos falsos, ya está libre", ha afirmado en redes, anotando que "se encuentra ahora a salvo y regresa a Estados Unidos" tras agradecer.

Asimismo, ha declarado que "esto no habría sido posible sin los extraordinarios e incansables esfuerzos del presidente Donald Trump, antes de expresar en una publicación difundida poco después su "profundo agradecimiento a la Fundación James Foley (una ONG que aboga por la liberación de estadounidenses detenidos arbitrariamente en el extranjero) a Diana Foley (fundadora de la misma) y, muy especialmente, a Liz Richards", directora de Defensa e Investigación sobre Rehenes de la entidad.

"Liz ha liderado los esfuerzos en Foley para abogar por la liberación de prisioneros y rehenes de nacionalidad estadounidense (entre otros casos), y sin esperar agradecimiento ni reconocimiento, ha sido una amiga y compañera incondicional para Dena y nuestro equipo en cada paso del camino. Sin ella, estoy seguro, este día no habría sido posible", ha ensalzado el abogado en un mensaje en el que, con todo, subraya que "es fundamental recordar que cada victoria es fruto del trabajo en equipo y que innumerables personas, conocidas y anónimas, trabajan incansablemente para que esto sea posible".

Karari, residente de California de 53 años, cuenta con doble nacionalidad estadounidense e iraní y permanecía retenida en Irán desde que le confiscaran el pasaporte mientras visitaba a unos familiares en la ciudad de Shiraz, en el suroeste del país, en diciembre de 2024, según ha explicado su propio abogado al diario 'The New York Times'.

Acusada de espionaje y tenía prohibido salir del país desde hacía más de un año, a la espera de juicio, Karari no fue detenida, pero fue interrogada en varias ocasiones por las autoridades durante el tiempo que pasó atrapada en la República Islámica.