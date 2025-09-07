Trump apunta a una nueva ronda de sanciones contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado este domingo dispuesto a impulsar una nueva de sanciones económicas contra Rusia en respuesta a la ofensiva militar de Moscú en Ucrania.

El mandatario estadounidense ha sido interrogado por la prensa si va a lanzar una "segunda fase" de sanciones contra Rusia, a lo que ha respondido con contundencia que "sí" desde la Casa Blanca.

Este mismo domingo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha cofirmado que Estados Unidos está abierto a aplicar nuevas sanciones dirigidas en particular a países que compren petróleo ruso y así "colapsar" la economía rusa, aunque para ello Washington deberá colaborar con la UE.

"Estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia, pero necesitamos que nuestros socios europeo nos sigan", ha afirmado Bessent en la cadena NBC. "Ahora estamos en una carrera entre lo que puede resistir el Ejército ucraniano y lo que puede resistir la economía rusa", ha explicado.

"Si Estados Unidos interviene e impone más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se hundirá totalmente y eso llevará al presidente (Vladimir) Putin a la mesa" de negociación, ha argumentado.

Estados Unidos impuso en agosto aranceles del 50 por ciento a India en represalia por la compra de petróleo ruso.