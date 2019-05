Trump asegura que China "rompió el acuerdo" en las negociaciones comerciales

Publicado 09/05/2019 3:26:46 CET

PANAMA CITY BEACH (EEUU), 9 May. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que China "rompió el acuerdo" en las negociaciones comerciales con Washington y que se enfrentará a duros aranceles si no se logra un pacto.

"¿Ven los aranceles que vamos a poner?", ha preguntado Trump a una multitud de partidarios en Florida. "Porque ellos rompieron el acuerdo (...) Ellos rompieron el acuerdo. Así que vienen volando. El viceprimer ministro (Liu He) llega volando mañana, pero ellos rompieron el acuerdo", ha añadido.

"No pueden hacer eso. Así que ellos lo pagarán. Si no alcanzamos un acuerdo, no hay nada malo en cobrar más de 100.000 millones de dólares al año", ha sostenido.

Trump ha amenazado con elevar los aranceles a los bienes importados desde China a partir del viernes, después de que Pekín se retractó de importantes compromisos que había realizado durante las negociaciones en curso, según afirmaron esta semana funcionarios de Estados Unidos.