Trump asegura que EEUU conseguirá todo lo que necesita de Groenlandia

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado convencido de que conseguirá "todo lo que hace falta" en sus negociaciones para la incorporación de Groenlandia a pesar del rechazo local y europeo.

En una entrevista publicada este sábado por el 'New York Post', Trump no ha proporcionado información específica sobre el "acuerdo marco" alcanzado esta semana a este respecto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero sí ha incidido en la posibilidad de que EEUU podría reclamar, en lugar de una soberanía total, el control del territorio que rodea a la base militar de Pituffik y cualquiera que se le ocurra levantar.

Según explicaron al 'Post' fuentes próximas a Trump, la idea se basaría en el acuerdo sobre la "zona de base soberana" de Chipre, donde las bases militares británicas se consideran territorio británico. El problema reside en que semejante acuerdo podría quedar invalidado si Groenlandia acaba declarando su independencia.

En cualquier caso, Trump está seguro de que sus negociaciones llegarán a buen puerto: "Tendremos todo lo que queremos. Tenemos conversaciones interesantes en marcha", ha indicado.

Este mismo jueves, el presidente de Estados Unidos ya vinculó el estatus de la base de Pituffik a las negociaciones sobre este "acuerdo marco".

"Tenemos muchas cosas buenas en el acuerdo, y no hay que olvidar que también son buenas para Europa. Porque cuando nosotros estamos bien, ellos están bien, y si nosotros no estamos bien, eso no es muy bueno para ellos", ha respondido Trump al ser preguntado a bordo del 'Air Force One'.