Trump asegura que EEUU ha eliminado a "la mayoría de candidatos" a suceder a Jamenei

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que las fuerzas norteamericanas eliminaron a "la mayoría de candidatos" a hacerse con el poder en Irán tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, en el marco de los ataques iniciados este sábado por Estados Unidos con Israel contra el país centroasiático.

"El ataque fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos", ha señalado Trump en una entrevista concedida a la ABC difundida en redes por el periodista responsable de la cadena, Jonathan Karl. El sucesor del ayatolá Jamenei no será ninguno de los que pensábamos porque todos están muertos", ha apuntado Trump, que ha precisado que "el segundo o tercer puesto está muerto".

Asimismo, el magnate republicano ha querido presumir de haber "atrapado" a Jamenei antes de que este último lo hiciera con él. "Lo intentaron dos veces. Bueno, yo lo atrapé primero", ha destacado.

La muerte de Jamenei, anunciada por Trump y confirmada un día después por el Ejecutivo iraní, forma parte de una operación contra el centro de poder en Teherán con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán. También al menos cuatro familiares suyos, incluida una de sus hijas, han muerto en los ataques.

Al hilo de su muerte, el clérigo Alireza Arafi ha sido elegido para completar el último vértice del Consejo de Liderazgo de Irán, el triunvirato de transición conformado junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, para llenar provisionalmente el vacío del líder supremo.