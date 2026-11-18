El presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a una reunión del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (integrado por EEUU, Japón, Australia e India) en el marco de la Cumbre de la ASEAN celebrada en Manila, Filipinas. - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presumido este miércoles de la supremacía energética de su país, afirmando que supera "por el doble" a cualquier país del mundo y la producción conjunta de Rusia y Arabia Saudí, y ha descrito a Venezuela como una "nueva adquisición" de Washington tras una intervención militar que, según ha asegurado, "duró 48 minutos y se acabó" sin bajas mortales.

"Tenemos más energía que cualquier país del mundo por el doble, incluso más que eso. Si sumas a Rusia y Arabia Saudí juntas, somos mucho más grandes que esos dos combinados. Y luego añades a Venezuela, que fue nuestra nueva adquisición. Fue una adquisición, le guste a la gente decirlo o no", ha declarado Trump durante una reunión bilateral en Manila con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., celebrada al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

El mandatario estadounidense ha destacado que Estados Unidos se ha consolidado como "el principal productor mundial de petróleo y gas natural con mucha diferencia" y ha garantizado que dispone de reservas energéticas "para cientos de años", ofreciendo suministros "asequibles y abundantes" a sus aliados en el Pacífico a través de un nuevo gran oleoducto anunciado en Alaska, en el que sitúa a Filipinas como un "socio natural".

En este contexto, Trump ha vuelto a referirse a la operación estadounidense contra Venezuela, calificándola como "una guerra, o como quiera llamarse", que se resolvió de forma fulminante. "Funcionó muy rápido. Nadie murió. Piénsenlo, nadie murió. Un día. De hecho, para ser exactos, duró 48 minutos y se acabó", ha señalado en referencia a la incursión que dejó más de un centenar de muertos en Venezuela y acabó con la captura de Nicolás Maduro el pasado enero. Además, ha añadido que las fuerzas estadounidenses también están obteniendo buenos resultados en el conflicto con Irán, país del que ha asegurado que ya "no tiene Armada, ni Fuerza Aérea, ni nada".

Asimismo, durante su encuentro con Marcos Jr. --a quien ha elogiado como "un hombre fantástico y un gran amigo"--, el presidente estadounidense ha abogado por profundizar la cooperación bilateral tanto en materia nuclear civil para el primer proyecto atómico moderno de Filipinas como en el ámbito de la defensa, recordando que Washington ha aprobado ventas de armamento a Manila por valor de más de 5.000 millones de dólares (unos 4.550 millones de euros).