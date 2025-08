Trump asegura que "nadie" le ha pedido indultar a Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recalcado que "nadie" le ha pedido indultar a Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein y cómplice del delito de tráfico de menores en la red de pedofilia que lideraba el multimillonario.

El magnate neoyorquino, que ha rechazado que exista "propuesta alguna" al respecto, ha afirmado, no obstante, que en caso de que hubiera algún tipo de solicitud al respecto, estaría en su "derecho" decidir el futuro de Maxwell, que busca el indulto a cambio de hablar sin tapujos sobre el caso.

"No sé nada sobre este tema. No sé nada sobre este caso, pero sé que tengo derecho a ofrecer el indulto presidencial. Lo he hecho antes, pero ahora nadie me lo ha pedido", ha puntualizado.

Sus palabras llegan horas después de que las autoridades penitenciarias estadounidenses trasladaran a Maxwell a una prisión federal de baja seguridad solo de mujeres en el estado de Texas.

Maxwell se encontraba recluida en un centro penitenciario mixto de baja seguridad en Tallahassee, en el estado de Florida. En la cárcel de la ciudad de Bryan a la que ha sido trasladada ahora solo cumplen condena reclusos por delitos no violentos, según ha recogido la cadena NBC News.