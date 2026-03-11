Trump asegura que "no queda prácticamente nada que atacar" en Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que "no queda prácticamente nada que atacar" en Irán tras doce días de una ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero contra el país persa y que se ha saldado con más de 1.200 muertos en el territorio.

Así lo ha afirmado durante una entrevista con el sitio web Axios, en la que ha manifestado que pondrá fin a la guerra "cuando quiera". Además, ha aclarado que Teherán "no se librará tan fácilmente" ahora que ha atacado varios países del golfo Pérsico en respuesta a la oleada de ataques.

"Iban tras el resto de Oriente Próximo. Están pagando por 47 años de muerte y destrucción causada por ellos. Esto es una venganza. No se librarán tan fácilmente", ha declarado, antes de añadir que la guerra "va bien". "Va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto al cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período inicial de seis semanas", ha declarado.

Sus palabras llegan a medida que las diferencias entre Israel y Estados Unidos en lo referente a esta ofensiva parecen acrecentarse. Mientras las autoridades israelíes aseguran que la guerra "no tiene límite", Trump ha apuntado a lo contrario.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.