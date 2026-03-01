Trump asegura que la operación de EEUU e Israel ha matado ya a 48 dirigentes iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza, Kyle Mazza

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este domingo que la ofensiva sobre Irán se ha cobrado ya la vida de al menos 48 dirigentes iraníes en una operación que "avanza rápido".

"Está avanzando. Avanza rápidamente. Llevan 47 años así. Avanza rápidamente. Nadie puede creerse el éxito que estamos consiguiendo. 48 dirigentes ya no están, de una tacada. Y está avanzando rápidamente", ha afirmado Trump en declaraciones a la periodista de Fox News Jacqui Heinrich.

El objetivo final es que el pueblo iraní "asuma el control de su destino", ha señalado Trump, quien ha restado importancia a las consecuencias de un posible cierre del estrecho de Ormuz, arteria principal del comercio marítimo mundial.

"No estoy preocupado por nada, Jacqui. Sencillamente hago lo que está bien. Al final, funciona", ha argumentado el dirigente estadounidense, que ha recordado los buenos resultados en Venezuela y los bombardeos de junio sobre Irán con bombardeos B-2.

"Si no hubiéramos hecho eso, hubieran conseguido la bomba nuclear en dos semanas y entonces todo esto habría sido imposible", ha señalado Trump en referencia a los doce días de bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán de junio del año pasado.

La periodista ha destacado que esta conversación se produjo antes de que se publicara la información sobre la muerte de tres militares en los ataques iraníes de represalia sobre bases militares estadounidenses en la región.

Más tarde, Trump ha insistido en que la operación contra Irán "va muy adelantada" en una entrevista con la cadena CNBC en la que además ha cargado contra las autoridades iraníes. "Es un régimen muy violento, uno de los regímenes más violentos de la historia. Estamos haciendo nuestro trabajo no solo por nosotros, sino por el mundo. Y todo va adelantado", ha indicado.