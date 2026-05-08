Trump asegura seguir "negociando" con Irán tras afirmar que el alto el fuego continúa "vigente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que su Administración sigue "negociando" con Irán en aras de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo, desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Teherán, tras subrayar que el alto el fuego "sigue vigente".

"Estamos negociando con los iraníes", ha manifestado el mandatario norteamericano en declaraciones a los medios, tras un intercambio de ataques entre las fuerzas estadounidenses y de la República Islámica en la zona del estrecho de Ormuz, el cual, según ha defendido el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responde al lanzamiento, por parte de Teherán, de "múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones, mientras el USS Truxtun (DDG 103), el USS Rafael Peralta (DDG 115) y el USS Mason (DDG 87) transitaban por la vía marítima internacional".

Tras aseverar que el Ejército estadounidense ha "dejado por los suelos" al iraní en ese cruce de ataques, el inquilino de la Casa Blanca ha garantizado que el alto el fuego "sigue vigente", apostillando a su vez que, si no lo estuviera, se vería un "gran resplandor saliendo de Irán".

En línea con un habitual tono amenazante que ha justificado en esa misma intervención ante la prensa alegando que "es lo único que entienden" en la cúpula de poder de la República Islámica, el magnate republicano ha apuntado que las conversaciones en pro de un pacto que ponga fin a las hostilidades "van muy bien", aunque ha advertido que si el mismo "no se firma", en el país asiático "lo van a pasar muy mal".

"Quieren firmarlo", ha insistido para zanjar su declaración resaltando que, a su juicio, en Teherán "quieren firmarlo mucho más" que él mismo.