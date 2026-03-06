Trump asegura tener "algunas personas" para dirigir Irán tras la guerra mientras "vigila" su seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que quiere "entrar y limpiarlo todo" en el Gobierno de Irán y ha asegurado tener en mente "algunas personas que harían un buen trabajo" y cuyo estado, pese a que no ha dado nombres, estaría "vigilando", en el marco de una ofensiva conjunta con Israel contra el país centroasiático que, según el propio inquilino de la Casa Blanca, habría acabado con la mayoría de candidatos a suceder al líder supremo iraní Alí Jamenei, muerto en uno de los ataques.

"Queremos entrar y limpiarlo todo", ha declarado el mandatario estadounidense en una entrevista telefónica con la cadena estadounidense NBC News. "No queremos a alguien que reconstruya en un período de diez años", ha agregado.

En este sentido, ha asegurado tener una serie de candidatos a dirigir el país. "Queremos que tengan un buen líder. Tenemos algunas personas que creo que harían un buen trabajo", ha señalado, negándose a nombrar a nadie en una entrevista en la que tampoco se recoge mención alguna a una posible celebración de elecciones.

En el marco de la guerra, el inquilino de la Casa Blanca ha respondido a las declaraciones este mismo jueves del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien en una entrevista a la propia NBC ha asegurado que en la República Islámica están preparados para "contrarrestar una operación terrestre" por parte de Estados Unidos e Israel.

En este contexto, Trump ha desechado sus palabras como "comentario inútil", alegando que una invasión por tierra sería "una pérdida de tiempo". "Lo han perdido todo. Han perdido su Armada", ha argumentado el mismo día en el que el Ejército estadounidense ha afirmado haber destruido una treintena de buques iraníes.

Si bien es inusual que el presidente de un país hable tan abiertamente sobre elegir al jefe de Estado de otro, no sería tampoco la primera vez que Estados Unidos interviene a tan alto nivel en la política iraní: si bien existía ya antes un considerable conocimiento oficioso al respecto, la CIA desclasificó en 2013 un documento que constataba el papel de la agencia de Inteligencia estadounidense en el golpe de Estado que derrocó al ex primer ministro iraní Mohamed Mossadeq en 1953, apenas dos años después de ser elegido democráticamente.

Mossadeq se impuso en las elecciones celebradas en el país en 1951 y llevó a cabo la nacionalización de la industria petrolera nacional, que estaba bajo control británico desde 1913 a través de la Compañía de Petróleo Anglo-Persa (APOC), posteriormente rebautizada como British Petroleum (BP). Su decisión supuso un duro golpe para Reino Unido y Estados Unidos, que consideraron que supondría una aproximación de Irán hacia el bloque soviético.