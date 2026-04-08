EEUU e Irán alcanzan un alto el fuego de dos semanas y Trump avanza que ayudará a "descongestionar" Ormuz

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado a la noche de este martes como un "gran día para la paz mundial", tras haber negociado un alto el fuego de dos semanas con Irán, al tiempo que ha avanzado que ayudará a "descongestionar" el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán se ha comprometido a desbloquear de manera controlada por ese mismo periodo de tiempo.
"¡Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que esto suceda. Ya están hartos y lo mismo ocurre con todos los demás", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual ha asegurado que Estados Unidos "colaborará para descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz".
A renglón seguido, el mandatario estadounidense ha señalado que "habrá muchas iniciativas positivas" y "se ganará mucho dinero" hasta el punto de que podría llegar "la Edad de Oro de Oriente Próximo"; mientras que la República Islámica "podrá iniciar el proceso de reconstrucción".
"Cargaremos todo tipo de suministros y simplemente estaremos por ahí para asegurarnos de que todo vaya bien", ha precisado el jefe del Ejecutivo norteamericano manifestando estar "seguro de que así será".
Ha sido este mismo martes cuando Trump ha aceptado "suspender los ataques" contra Irán por dos semanas, después de haber amenazado horas antes con que "toda una civilización" moriría esta noche. Por su parte, Teherán se ha comprometido a permitir un "paso seguro" por el estrecho de Ormuz, aunque coordinado con sus Fuerzas Armadas.
Este cese de hostilidades, en palabras del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif --quien horas antes del anuncio había solicitado al presidente estadounidense que prorrogara su ultimátum contra Irán--, constituye un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares". No obstante, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha pronunciado al respecto matizando que Líbano no está incluido, poniendo así en duda el alcance de la tregua.