Trump cancela su conferencia de prensa del G20 tras la noticia de la muerte de George H.W. Bush

Actualizado 01/12/2018 17:30:48 CET

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado su conferencia de prensa prevista al término del G20 tras conocer la noticia de la muerte del expresidente George H.W. Bush.

"Esperaremos hasta después del funeral para hablar", ha declarado Trump sobre la fecha, todavía por definir, en la que el país se despedirá de Bush, fallecido este viernes a los 94 años de edad.

A pesar de la cancelación de la rueda de prensa, Trump sí ha tenido tiempo de reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin. "Hubo contacto", ha explicado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. La entrevista era una de las más esperadas de la cita del G-20 en Buenos Aires, pero el jueves Trump la canceló y tras varios cambios más de agenda finalmente han mantenido un breve encuentro.

....However, out of respect for the Bush Family and former President George H.W. Bush we will wait until after the funeral to have a press conference.