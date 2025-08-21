Trump y Carney hablan por primera vez desde la ruptura de las negociaciones comerciales

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Jay Carney - Adrian Wyld/Canadian Press via Z / DPA - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Jay Carney, han hablado este jueves por primera vez desde la ruptura de las negociaciones comerciales, que supuso la entrada en vigor el 1 de agosto de aranceles de hasta el 35 por ciento a los productos canadienses.

La conversación ha sido "productiva" y ha servido a ambos líderes para tratar un amplio abanico de temas, según la oficina de Carney, que ha citado entre estos asuntos "los actuales desafíos comerciales" y las "prioridades" para lograr "una neuva relación económica y de seguridad" entre los dos países vecinos.

Carney y Trump también han hablado de las últimas negociaciones para garantizar la paz "a largo plazo" en Ucrania y en el conjunto de Europa, reza un escueto comunicado en el que el Gobierno canadiense se limita a decir que los dos mandatarios han acordado volver a hablar "pronto", sin más detalles.

La llamada ha coincidido, además, con una reunión cara a cara en Washington entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand.