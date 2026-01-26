Trump celebra la recuperación del último cuerpo israelí en Gaza

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este lunes su satisfacción por el éxito de la operación para recuperar los restos del último cuerpo de israelí fallecido que quedaba en la Franja de Gaza, Ran Gvili.

"Acaba de recuperarse el cuerpo del último rehén en Gaza. Por consiguiente, ¡ya están todos los 20 rehenes vivos y todos los muertos! ¡Un trabajo impresionante!", ha destacado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

El mandatario estadounidense ha puesto de relieve que "muchos creían que era imposible conseguirlo". "¡Felicidades a mi gran equipo de campeones!", ha concluido.

También el yerno de Trump, Jared Kusher, que forma parte del equipo negociador estadounidense, ha destacado en redes sociales que con la recuperación del cuerpo de Gvili "se cierra uno de los capítulos más oscuros del conflicto de Oriente Próximo".

"Por primera vez desde 2014 no hay rehenes israelíes en Gaza", ha recordado Kushner, que cita la labor de Trump, de su compañero negociador Steve Witkoff, de la CIA y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu en su mensaje. Asimismo menciona a las Fuerzas Armadas israelíes, a los servicios secretos egipcios (GIS), a Turquía, a Qatar y a "muchos gazatíes que han cooperado" para hacer posible este "impensable final".

Para Kushner con este hito "se abre un nuevo capítulo para Gaza, libre ya de la tiranía de Hamás" quitando además un argumento a los "hipócritas" y "antisemistas". "Estamos aplicando nuevos enfoques con la esperanza de lograr nuevos resultados. Este es un final, pero también un nuevo comienzo", ha señalado.

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que ha recuperado los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, que había sido llevado a Gaza por las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

El cuerpo estaba en un cementerio del norte de la Franja de Gaza dentro de la Línea Amarilla, la línea de repliegue del Ejército israelí conforme al acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo la reapertura "limitada" del paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, en el marco del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, en cuanto se confirmara la recuperación del cuerpo de Gvili. El plan de Trump incluye la apertura del paso de Rafá.

Anteriormente, las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo armado de Hamás, habían informado de que habían entregado toda la información que obraba en su poder para facilitar la localización del cuerpo de Gvili.