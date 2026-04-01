Trump celebra el regreso de EEUU a la Luna: "Estamos ganando, en el espacio, en la Tierra y en todas partes"

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II - Europa Press/Contacto/Jennifer Briggs

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este miércoles el regreso del país a la Luna "por primera vez en más de 50 años". "Estamos ganando, en el espacio, en la Tierra y en todas partes: económica, militarmente y ahora, más allá de las estrellas", ha aplaudido el magnate republicano.

"Artemis II, uno de los cohetes más potentes jamás construidos, lanzará a nuestros valientes astronautas más lejos en el espacio profundo de lo que ningún ser humano ha llegado jamás (...) Estados Unidos no solo compite, domina, y el mundo entero está observando", ha señalado en su mensaje publicado en redes sociales.

La portavoz regional de la Casa Blanca, Liz Huston, ha afirmado en un comunicado recogido por la cadena NBC News que Trump supervisará el lanzamiento desde su oficina presidencial en una iniciativa que permitirá fortalecer "el liderazgo estadounidense en el espacio, propiciará descubrimientos científicos y servirá como campo de pruebas para futuras misiones a Marte".

"Durante el primer mandato del presidente Trump, se estableció formalmente el programa Artemis para el regreso de la humanidad a la Luna. El presidente Trump está entusiasmado con la siguiente fase, que incluye el histórico lanzamiento de Artemis II", ha dicho.

La misión Artemis II llevará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, en una misión de aproximadamente diez días alrededor de la Luna y de regreso tras más de 50 años. El vuelo, que durará aproximadamente diez días, será el primero tripulado del programa Artemis.

Según la planificación actual, el despegue del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) está previsto para este miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida (Estados Unidos). La ventana de lanzamiento se abre a las 18.24 (hora local de Florida), lo que corresponde a las 00.24 de la madrugada del 2 de abril en España peninsular.