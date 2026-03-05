Trump cifra en 24 los barcos iraníes hundidos en tres días en el marco de la ofensiva conjunta con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cifrado este jueves en 24 los barcos iraníes hundidos en tres días en el marco de la ofensiva conjunta lanzada con Israel el pasado 28 de febrero contra la República Islámica, que ha tenido repercusiones en toda la región de Oriente Próximo.

"Su Armada ha desaparecido. 24 barcos en tres días. Son muchos barcos. Sus armas antiaéreas han desaparecido; todos sus aviones han desaparecido; sus comunicaciones han desaparecido; los misiles han desaparecido; los lanzadores han desaparecido: 60 por ciento y 64 por ciento, respectivamente. Aparte de eso, les va bastante bien", ha ironizado el presidente.

El magnate republicano ha asegurado además que las autoridades iraníes están llamándole para intentar parar los ataques contra su territorio. "Dicen: ¿'Cómo podemos llegar a un acuerdo? Y yo les digo que llegan un poco tarde y que queremos luchar más que ellos", ha afirmado durante un acto celebrado en la Casa Blanca.

Trump ha pedido nuevamente a los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército y la Policía que "bajen las armas". "También instamos a los diplomáticos iraníes de todo el mundo a que soliciten asilo y nos ayuden a dar forma a un Irán nuevo y mejor, con gran potencial", ha señalado.

La ofensiva ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo. Al menos diez personas han muerto en Israel.