Trump considera que los nuevos documentos de Epstein obligan al Departamento de Justicia a "gastar todo su tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que el nuevo hallazgo de más de un millón de documentos posiblemente relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein obligará al Departamento de Justicia a "gastar todo su tiempo" en un "bulo de inspiración demócrata".

"Ahora se han encontrado un millón de páginas más sobre Epstein. El Departamento de Justicia se ve obligado a dedicar todo su tiempo a este bulo de inspiración demócrata. ¿Cuándo dirán basta ya y se dedicarán al fraude electoral (...)?", ha sostenido Trump en un mensaje emitido desde Truth Social.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que fueron personas pertenecientes al Partido Demócrata los que "trabajaron con Epstein", mientras que ha negado la relación del magnate con los republicanos.

El Departamento de Justicia informó este miércoles del hallazgo de "más de un millón de documentos adicionales" potencialmente relacionados con el caso Epstein y aseguró que su publicación podría dilatarse en el tiempo debido al gran volumen del material.

"¡Que publiquen todos sus nombres, los avergüencen y vuelvan a ayudar a nuestro país! La izquierda radical no quiere que se hable de Trump y del éxito republicano, solo de un Jeffrey Epstein fallecido hace mucho tiempo. ¡Otra cacería de brujas!", ha indicado en referencia a los demócratas.

La Ley de Transparencia, aprobada por el Congreso y promulgada por el inquilino de la Casa Blanca el mes pasado, fijó el 19 de diciembre como fecha límite para que el Departamento de Justicia publique todos los materiales no clasificados que posee relacionados con el difunto delincuente sexual y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el expresidente estadounidense Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

El mandatario norteamericano ya felicitó la Navidad este jueves con un mensaje que extendió a "los muchos sinvergüenzas que adoraban" al delincuente Jeffrey Epstein, pero que luego "abandonaron como un perro" para culparle a él de sus actos. "Cuando sus nombres salgan a la luz y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones", advirtió.