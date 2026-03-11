Trump cree que Irán no colocó minas en el estrecho de Ormuz y renueva sus amenazas: "Podría ser mucho peor"

Donald Trump. - Molly Riley/White House/Planet P / DPA

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no cree que Irán haya colocado minas en el estrecho de Ormuz y ha defendido la efectividad de los ataques, con los que han logrado acabar con "todos" sus buques mineros "en una sola noche", advirtiendo de que pueden llegar algunos aún peores.

"Destruimos casi todos sus barcos mineros en una noche. Ya llegamos al barco número 60. No sabía que tuvieran una Armada tan grande. Diría que era grande e ineficaz. Casi toda su Armada ha desaparecido en el fondo del mar", ha dicho en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.

Trump ha asegurado que la navegación en el estrecho de Ormuz es segura y ha animado a las petroleras a utilizar esa vía marítima, al tiempo que ha renovado sus amenazas a Irán. "Podría ser mucho peor (...) Los hemos golpeado más fuerte que cualquier otro país en la historia, y aún no hemos terminado", ha advertido.

"Ahora mismo han perdido su Armada, han perdido su Fuerza Aérea, no tienen antiterrorismo. No tienen radar, sus líderes han desaparecido, y podríamos ser mucho peores", ha advertido el presidente Trump, quien ha vuelto a alabar al Ejército estadounidense. "Son los mejores, el más poderoso del mundo", ha ensalzado.

A pesar de todo, el mandatario estadounidense ha sugerido que estarían conteniéndose, pues están dejando en pie "algunas cosas" que serían capaces de eliminar "en una hora" y que impediría a los iraníes reconstruir su país.

El estrecho de Ormuz ha estado prácticamente sin navegación desde que comenzó la guerra con la sorpresiva ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Varias empresas han visto reducida su producción y los precios del petróleo han llegado a subir en los últimos días un 5% a medida que continúa la escalada bélica.