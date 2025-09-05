Trump da por "perdidas" a Rusia e India en manos de China y les desea "un futuro próspero"

El presidente de China, Xi Jinping, recibe en Pekín a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y al primer ministro de India, Narendra Modi - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que India y Rusia están ya "perdidas" en manos de China, pero confía en que al menos puedan tener "un futuro próspero" en común, dos días después de que los principales líderes políticos de esos tres países coincidiesen en Pekín.

"Parece que hemos perdido a India y a Rusia ante una China más profunda y oscura. ¡Qué tengan un futuro largo y próspero juntos!", ha escrito en un breve mensaje difundido este viernes en la red Truth Social, en una alusión al reciente viaje del presidente ruso, Vladimir Putin, y del primer ministro indio, Narendra Modi.

Trump ya se había pronunciado en los últimos días sobre la presencia de líderes de distintos países en el desfile militar organizado en Pekín por el octogésimo aniversario de la victoria sobre Japón en la II Guerra Mundial. Acusó al líder chino, Xi Jinping, de "conspirar" contra Estados Unidos de la mano de Putin y del dirigente norcoreano, Kim Jong Un.