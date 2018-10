Trump se declara "muy feliz" con las conversaciones para la desnuclearización de la península de Corea

Actualizado 23/07/2018 15:45:11 CET

WASHINGTON, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado este lunes que está "muy feliz" con las conversaciones con Corea del Norte para lograr la completa desnuclearización de la península de Corea, rechazando así las informaciones periodísticas que sugieren que está molesto por la lentitud del proceso.

"En nueve meses no se ha lanzado ni un cohete desde Corea del Norte. Tampoco ha habido pruebas nucleares. Japón está feliz. Toda Asia está feliz. Pero las noticias falsas están diciendo, sin siquiera preguntarme (siempre por fuentes anónimas), que estoy enfadado porque no va lo suficientemente rápido. Error, (¡estoy) muy feliz!", ha dicho en Twitter.

A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy!