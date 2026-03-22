Trump declara al Partido Demócrata como el "mayor enemigo de América" tras "la muerte de Irán"

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado directamente este domingo al opositor Partido Demócrata de haberse convertido en el peligro más grande al que se enfrenta el país tras declarar que Irán, tal y como era conocido hasta ahora, ha desaparecido después de tres semanas de ataques israelíes y estadounidenses contra el país.

"Ahora, con la muerte de Irán, el mayor enemigo al que se enfrenta América es el Partido Demócrata, enormemente incompetente, de izquierda radical", ha manifestado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Trump ha dedicado buena parte de su fin de semana en redes sociales a redoblar sus ataques contra la oposición demócrata, en particular su "incompetencia" a la hora de resolver el bloqueo presupuestario al que se enfrenta el Departamento de Seguridad Nacional, y que está atascando los aeropuertos del país por la falta de personal de seguridad y vigilancia.

"Los fascistas demócratas jamás protegerán a América, pero los republicanos lo harán", escribió el sábado.