Trump se desmarca de la crisis en los aeropuertos y subraya que no hubo accidentes: "Todo el mundo estuvo a salvo"

El presidente de EEUU, Donald J. Trump, durante un acto en la Casa Blanca. - Shawn Thew-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha desmarcado este lunes de los problemas en la Administración Federal de Aviación (FAA) que el viernes provocaron retrasos y la cancelación de más de 9.000 vuelos, asegurando que no asume responsabilidad alguna y defendiendo la actuación de las autoridades empezando por el secretario de Transporte, Sean Duffy.

"No asumo ninguna responsabilidad. El secretario Duffy ha hecho un trabajo estupendo. Han actuado de manera extraordinaria. Todo el mundo estuvo a salvo", ha afirmado el presidente norteamericano en declaraciones antes de iniciar una gira por Asia que le llevará a la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, donde se prevé una cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

De este modo ha recalcado que pese a la crisis "nadie resultó herido", "no hubo accidentes" y "no pasó absolutamente nada", para a renglón seguido atribuir la crisis a equipos "muy viejos" que sufrieron un "infarto", por lo que ha señalado a la anterior Administración liderada por Joe Biden.

"La única responsabilidad que debería exigirse es por no haber hecho esto durante los últimos 40 años. Este es un sistema que probablemente tiene una antigüedad media de 50 años, y ya he informado al Congreso", ha indicado, incidiendo en la demanda de más fondos para renovar los equipos.

De hecho Trump ha apuntado que la liberación de esos fondos tras la situación registrada el viernes es "lo único positivo que puede salir" de la crisis.

En sus explicaciones, el líder norteamericano ha achacado la situación a los "equipos antiguos y averiados" de "55 años" que fallaron. "No me gusta culpar a nadie, pero la Administración de Joe Biden conectó mucho cobre a fibra óptica, y el cobre, si saben algo de ingeniería eléctrica, no se puede conectar el cobre a la fibra óptica. Así que se desperdició muchísimo dinero", ha indicado.

Trump ha incidido así en que su plan pasa por "hacerlos saltar por los aires y sustituirlos por equipos nuevos". "Podemos hacerlo todo al mismo tiempo, sin apenas dificultades. Eso es lo que estamos haciendo, pero necesitamos financiación para llevarlo a cabo", ha subrayado.

"Lo que vieron el viernes fue un equipo muy, muy antiguo que sufrió un infarto", ha resumido sobre la incidencia en el sistema que llevó a cancelar todas las salidas para todos los aeropuertos de Estados Unidos, alegando "circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad", durante unas horas el pasado viernes.