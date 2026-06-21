Trump dice que Starmer va a dimitir como primer ministro de Reino Unido

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por seguro que Keir Starmer va a dimitir como primer ministro de Reino Unido y, aunque le ha deseado buena suerte, ha considerado que el jefe del Gobierno británico ha fracasado en cuestiones como la migración y la política energética.

Starmer ahora mismo atraviesa en familia un crucial periodo de reflexión en su residencia campestre de Chequers mientras crecen los rumores sobre la posibilidad de que este lunes acabe capitulando a semanas de presiones, ministros incluidos, y anuncie su dimisión.

La debacle laborista de las últimas elecciones municipales y el retorno a escena de su gran rival (y muy posiblemente sucesor si finalmente hay dimisión) Andy Burnham ha mellado de forma prácticamente irreparable la figura de Starmer.

Trump, en un mensaje publicado en redes sociales, ha dado la despedida de Starmer como segura. "Dimitirá como primer ministro de Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: inmigración y energía", ha mencionado Trump en relación, en lo que concierne a este último aspecto, a los problemas bilaterales en relación a la explotación del petróleo del mar del Norte durante la guerra de Irán.

"Le deseo lo mejor", ha zanjado Trump de todas formas.